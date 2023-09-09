أجواء انتخابية هادئة.. تعليق مثير من نجم الزمالك على ترشح حسين لبيب

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على ترشح حسين لبيب لانتخابات الزمالك.

وكتب يونس، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: “بداية جيدة لأجواء انتخابية هادئة.. تحالف مقبول.. كل التوفيق للجمعية العمومية لاختيار مجلس متميز إداريا”.

وأعلن اللواء حسين لبيب، مساء اليوم، الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وكتب لبيب، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “الزمالك أولا، جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب، تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، وإعلاء لمصلحة النادي، وما تقتضيه من إنكار للذات، واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف، واستعادة الطريق الصحيح، وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الأطراف؛ فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، ضمن قائمة موحدة، تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله على تحقيق طموحاتكم، والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة؛ لما فيه مصلحة النادي، وبالله التوفيق.. الكابتن حسين لبيب.. الكابتن أحمد سليمان.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وفتح باب الترشح منذ يوم الاثنين 4 سبتمبر لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.