سفير مصر بالمغرب: لا ضحايا أو إصابات لأفراد الجالية نتيجة الزلزال المدمر

قدم السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، تعازيه لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، قائلا: "خالص العزاء للأشقاء في المغرب".

وقال ياسر عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر أعلنت تضامنها مع الشعب المغربي على أعلى مستوى والرئيس السيسي أرسل برقية عزاء لملك المغرب".

وأضاف ياسر عثمان :" لدينا آلية تتبعها وزارة الخارجية للتواصل مع أفراد الجالية المصرية وتم إنشاء خلية أزمة داخل السفارة لمتابعة مستجدات الزلزال ".

وتابع ياسر عثمان :" حتى الآن لم يصلنا أي بلاغ عن وجود ضحايا او مصابين مصريين جراء الزلزال المدمر".

وأكمل ياسر عثمان: "أحوال الجالية المصرية في المغرب مستقرة ومطمئنة ونتابع كافة المستجدات مع أفراد الجالية".

ولفت ياسر عثمان، إلى أن:" العاصمة المغربية شعرت بالهزة القوية للزلزال وكافة المواطنين خرجوا للشوارع خوفا من الزلزال، ولم تتضرر المباني في العاصمة ".