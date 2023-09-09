فالق كبير.. أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن بؤرة زلزال المغرب

علق بدر الصفراوي أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وقال بدر الصفراوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "المغرب تعرض لزلزال شديد القوة".

وأضاف بدر الصفراوي: "بؤرة زلزال المغرب سجلت جنوب غرب مدينة مراكش".

وأشار بدر الصفراوي، إلى أن:" المغرب به سلسلة جبال الأطلس الكبير الغربي، وهذه السلسلة الجبلية معروفة بتواجد فالق كبير بها، يسمى بالفالق الجنوب أطلسي".

وأكمل بدر الصفراوي، حديثه:" المنطقة التي حدث بها الزلزال تتواجد بمحاذاة الفالق الكبير"، مضيفا:" شمال المغرب من المناطق النشيطة زلزاليا ".