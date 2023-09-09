أبو العينين يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء وواثقون في قدرتهم على تجاوز الأزمة

بعث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي القلبية وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والحكومة المغربية وشعبها الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة .

وقال أبو العينين في برقية عزاء عبر صفحته الرسمية، إن قلوبنا مع الشعب المغربي الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ومصابهم الأليم الذي أوجع قلوبنا وأصابنا جميعا بالحزن، وواثقون من قدرة المغرب وشعبها على تجاوز الأزمة - داعيا المولي – عز وجل – أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يربط على قلوب ذويهم بالصبر، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين .. حفظ الله المغرب وشعبها الشقيق وأهله الكرام من كل شر ومكروه.