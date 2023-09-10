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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023: ازدهار مالي

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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برج الثور .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : تتلقى ثروة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

اتخذ قرارات الحب الحيوية اليوم، ستكون هناك بعض المشكلات المهنية ولكن التغلب عليها، سيكون كل من التمويل والصحة بمثابة حقيبة مختلطة اليوم، لكنك سوف تكون سعيدا. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

كن عاقلاً عندما يتعلق الأمر بالرومانسية، لا ينبغي أن تكون متملكًا أو حتى لا تصدر أحكامًا اليوم. توفير المساحة للشريك وقيمة الآراء، قد تكون بعض العلاقات سامة ويمكنك إلغاءها للأبد، عندما يكون لديك سوء فهم، اجلس وتحدث بعقل متفتح لحلها.

توقعات برج الثور صحيا

على الرغم من الالتهابات البسيطة والحساسية، ستكون صحتك جيدة بشكل عام، قد تكون لديك حالة طبية طارئة في المنزل، والتي قد تكون مرتبطة بأحد الأشقاء أو الوالدين، قد يشكو البعض من آلام في الركبتين وقلة النوم. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

سيقوم بعض متخصصي تكنولوجيا المعلومات ومصممي الجرافيك بزيارة مكتب العميل في النصف الثاني من اليوم، يحتاج المتخصصون الطبيون إلى توخي الحذر الشديد اليوم حيث قد تصل إليك بعض الحالات المعقدة، من الممكن أن تكون هناك خلافات بسيطة في مكان العمل، لكن لا تفقد أعصابك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

التعامل مع الثروة بعناية، على الرغم من كونك مزدهرًا اليوم، فقد تتوقع النفقات، سيحتاج بعض مواليد برج الثور الأصليين إلى الإنفاق من أجل حالة طبية طارئة في المنزل، على الرغم من أنه يمكنك المساهمة بالمال في الأعمال الخيرية.

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