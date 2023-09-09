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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : تتلقى ثروة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

تجنب التدخلات الخارجية في حياتك الرومانسية اليوم، على الرغم من العقبات الكبيرة، سوف تكون ناجحًا في حياتك المهنية، صحتك ستكون جيدة طوال اليوم. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

سترى العديد من الأشياء الإيجابية تحدث في حياتك، بعض العلاقات التي كانت على وشك الانهيار ستحصل على فرصة جديدة للحياة، تحدث بصراحة وهذا سوف يحل معظم القضايا في الحياة.

توقعات برج الثور صحيا

على الرغم من أن بعض الأمراض البسيطة مثل الحمى الفيروسية أو التهاب الحلق أو السعال قد تكون شائعة بين الأطفال، إلا أنه لا توجد مشكلة صحية كبيرة تشكل مصدر قلق. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

عليك التغلب على هذه الأزمة بالالتزام والتفاني، لا تدخل في جدال مع كبار السن، اليوم ليس جيدًا لتبديل الوظائف والتركيز على الإنتاجية، قد يجد الطلاب أن الامتحانات أصعب قليلاً، لكنهم سيكونون قادرين على حل الأوراق.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

تعامل مع الثروة بجدية، على الرغم من أنك قد تتلقى الثروة من مصادر مختلفة، إلا أنك تحتاج إلى الادخار لليوم الممطر، سيشتري بعض مواليد برج الثور منزلاً أو حتى يستثمرون في المجوهرات. 

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