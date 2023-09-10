فئة 3 آلاف جنيه وبطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل سامسونج في السوق

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من محدودي الدخل على هاتف بسعر رخيص يقدم إمكانات متميزة تلبي احتياجاتهم التكنولوجية، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يكون معادلة صعبة بعض الشئ إلا أن هاتف Galaxy A03 Core يُعد من أفضل الهواتف التي تقدّم ذلك.

ويتميز هاتف Galaxy A03 Core من شركة سامسونج الكورية الجنوبية بسعر رخيص للغاية، مع مواصفات متميزة في الشاشة والكاميرا مع معالج جيد وبطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، كما قد يعد واحدًا من أرخص هواتف الشركة في السوق.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD، قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، مع نوتش على شكل Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03 Core كاميرا خلفية واحدة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع بفتحة عدسة f / 2.0، وتقريب بصري يصل إلى 4x مع فلاش LED وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج من نوع Unisoc SC9863A يدعم شبكة 4G LTE، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 و3 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل المخفف Go من أندرويد.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير مع منفذ شحن من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع دعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi، بالإضافة إلى تقنية GPS.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core في السوق المصرية بسعر يبدأ من 3 آلاف و 499 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر.