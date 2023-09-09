باحث برلماني|القبض على جاسوس صيني يعمل في مجلس العموم البريطاني

ألقي القبض على باحث برلماني بريطاني للاشتباه في تجسسه لصالح الصين فيما يُزعم أنه أحد أكثر الانتهاكات الأمنية ضررًا.

وبحسب صنداي تايمز، المشتبه به، في أواخر العشرينيات من عمره، مرتبط بعدد من كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بما في ذلك العديد من المطلعين على معلومات سرية أو حساسة للغاية. ومن بينهم توم توجندهات، وزير الأمن، وأليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم.

قال مصدر رفيع المستوى: هذا تصعيد كبير من قبل الصين. لم نر شيئًا مثل هذا من قبل."

في مارس، انقضت شرطة مكافحة الإرهاب على الباحث ورجل آخر في الثلاثينيات من عمره للاشتباه في ارتكابهما جرائم تتعلق بالتجسس. الباحث بريطاني حصل على تصريح برلماني وعمل مع النواب في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع بكين، لعدة سنوات.

أمضى سابقًا بعض الوقت في العيش والعمل في الصين، حيث يخشى مسؤولو الأمن أنه ربما تم تجنيده كعميل نائم وإعادته إلى بريطانيا بنية اختراق الشبكات السياسية المنتقدة لنظام بكين.

ألقي القبض على الباحث في إدنبرة ويعتقد أن الشرطة فتشت شقته في لندن. وتم القبض على المشتبه به الثاني في أوكسفوردشاير.

قالت سكوتلاند يارد في بيان الليلة الماضية: "اعتقل ضباط من شرطة العاصمة رجلين في 13 مارس للاشتباه في ارتكابهما جرائم بموجب المادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911".

قال البيان إن التحقيقات مستمرة من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، المسؤولة عن الجرائم المتعلقة بالتجسس.

يأتي هذا الكشف بعد أقل من أسبوعين من أن أصبح وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أكبر وزير بريطاني يزور بكين منذ ما قبل الوباء، مما أثار رد فعل عنيفًا من النواب المحافظين.

في يوليو، نشرت لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم تقريراً يزعم أن الصين تستهدف المملكة المتحدة "بكثافة وبقوة"، لكن الإدارات الحكومية لم يكن لديها "الموارد أو الخبرة أو المعرفة" لمعالجة التهديد.