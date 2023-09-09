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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللبناني للجيوفيزياء : لا يستطيع أحد التنبؤ بحدوث أي هزات أرضية

زلزال المغرب
زلزال المغرب

علقت مارلين البراكس مديرة المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، على زلزال المغرب المدمر.

 

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وقالت مارلين البراكس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك فوالق زلزالية في المغرب  بالقرب من منطقة بؤرة الزلزال".

 

وأضافت مارلين البراكس:" لا يمكن أن يتنبأ أحد بموعد حدوث الزلازل لكن يتم دراسة تاريخ المناطق التي تتعرض لزلازل على مدار سنوات طويلة".

وتابعت مارلين البراكس:" لا يستطيع أحد التنبؤ بحدوث أي هزات أرضية في العالم ".

وأكملت مارلين البراكس:" العالم الهولندي يصدر توقعات كثيرة بإمكانية حدوث زلازل في أماكن مختلفة في العالم ،لكننا لم نقرأ له مقال علمي منشور".

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