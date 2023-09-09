اللبناني للجيوفيزياء : لا يستطيع أحد التنبؤ بحدوث أي هزات أرضية

علقت مارلين البراكس مديرة المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، على زلزال المغرب المدمر.

وقالت مارلين البراكس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك فوالق زلزالية في المغرب بالقرب من منطقة بؤرة الزلزال".

وأضافت مارلين البراكس:" لا يمكن أن يتنبأ أحد بموعد حدوث الزلازل لكن يتم دراسة تاريخ المناطق التي تتعرض لزلازل على مدار سنوات طويلة".

وتابعت مارلين البراكس:" لا يستطيع أحد التنبؤ بحدوث أي هزات أرضية في العالم ".

وأكملت مارلين البراكس:" العالم الهولندي يصدر توقعات كثيرة بإمكانية حدوث زلازل في أماكن مختلفة في العالم ،لكننا لم نقرأ له مقال علمي منشور".