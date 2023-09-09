موقف إنساني من رونالدو تجاه ضحايا زلزال المغرب

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف إنساني من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تجاه ضحايا زلزال المغرب.

وأسفر زلزال المغرب عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات خلال الساعات القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة “ماركا" الإسبانية فإن رونالدو قد قرر فتح الفندق الخاص به في مدينة مراكش ليصبح مأوى للاجئين والمتضررين من الزلزال المدمر.

قرار رونالدو بشأن لاجئين زلزال المغرب

وأضافت أن قرار رونالدو ترتب على قرار الشركة المختصة بإدارة الفندق مما جعل رونالدو يوافق بعمل إنساني لضحايا زلزال المغرب.

يُذكر أن رونالدو قد شارك مع منتخب بلاده في المباراة الماضية أمام سلوفاكيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.