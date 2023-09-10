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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج كوالكوم وكاميرا فائقة.. موبايل Oppo للشباب بكل الإمكانات وبسعر مناسب

هاتف Oppo Reno 6
هاتف Oppo Reno 6

يحتاج راغبو شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى هواتف بمواصفات معينة يمكنها تلبية الاحتياجات الخاصة بهم عند الاستخدام لساعات طويلة مع شاشة مميزة لتشغيل مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى كاميرا فائقة ومعالج قوي. 

 

ويعد هاتف Oppo Reno 6 من شركة أوبو الصينية واحدا من الهواتف المميزة لفئة الشباب والطلبة حيث يقدم كاميرا بدقة 64 ميجابيكسل مع معالج مميز من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى بطارية جبارة سعة 5000 مللي أمبير. 

 

وجاء أوبو رينو Oppo Reno 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، وقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass 5. 

 

ويقدم أوبو رينو Oppo Reno 6 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية تأتي مع مستشعر  IMX 766 من تصنيع شركة سوني اليابانية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي أوبو رينو Oppo Reno 6 على بطارية بقوة 4310 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وألوان الأسود والأزرق.

 

ويعمل أوبو رينو Oppo Reno 6 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 8 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 13.  

 

ويتوفر سعر هاتف Oppo Reno 6 في السوق المصري بحوالي 9 آلاف و 966 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف السعر من متجر لآخر.

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