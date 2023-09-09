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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البلشي: هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي بتطبيق الحد الأدني للأجور

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، حول  تطبق الحد الأدنى للأجور، ويام متابعة هذا الفل لتحقيق غدنى حقوق الزملاء .

وأكد نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة مساء اليوم،على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة المصرية .

قانون منع الحبس 
وحول قانون منع الحبس قال البلشي إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر «حقٌ دستوريٌ»، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، مضيفا ان الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر.. والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذباً.


ملف الاسكان 
قال البلشي ان النقابة تتابع ملف الاسكان وهناك انجازات فى هذا الملف مضيفا أنَّ الوحدات السكنية التى حصلت عليها النقابة فى  «مدينتي» جاءت سريعًا، وهناك طلبات اخرى لتوفير شقق فى اماكن مختلفة تلبية لمطالب الصحفيين ، والنقابة معها «بروتوكول» يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من وصولها .

من جانب اخر قال نقيب الصحفيين، ان وزير الشباب أكد على افتتاح نادى البحر الاعظم قريبا هذا بالاضافة الى مطالب اخرى .

 

الأوضاع الاقتصادية 

قال  الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إننا نستعد للتجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، لمناقشة ملفات مهمة مضيفا  أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ، مؤكدا أهمية عقد هذين المؤتمرين قريبا.

وحول ما طرحه فى جلسة الحوار الوطني الأخيرة؛ قال نقيب الصحفيين،: “تم عرض رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية”.

وكشف عن أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».

وأوضح «البلشي» عن أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإليكترونية الصحفية.

حجب المواقع الالكترونية 

وحول حجب المواقع الإلكترونية، قال إن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، وأعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به، وعاد للعمل.

وعقد نقيب الصحفيين لقاء مطول اليوم مع عددا من الصحفيين من محرري النقابة، تحدث خلاله عن المستجدات فى ملفات الصحافة والصحفيين .

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