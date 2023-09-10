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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي 10-9-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023

دعم المسئولية المجتمعية


قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري لقطاع المسئولية المجتمعية، إن الجهاز المصرفي مهتم بتمكين الفئات المهمشة باعتباره تكليفا واضحا من القيادة السياسية .

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رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير


وأشارت خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي الأول حول الابتكار والتنمية المستدامة والذي تستضيفه مصر برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، إلى قيام القطاع المصرفي باتاحة تمويل جاوز 7مليارات جنيه لقطاع الصحة خلال تداعيات كورونا قامت بتدعيم المستشفيات والقطاع الطبي .


وأوضحت أنه تم توفير 150جنيه للفئات المهمشة بالمناطق المحرومة و حصولهم علي كراتين رمضان والتي منحتها البنوك .

وأشارت إلى أن استمرار كلا من الحكومة والجهاز المصرفي في القيام بدورهم يحتاج لإتاحة المزيد من المعلومات والبيانات الكاملة لقطاع المسئولية المجتمعية لتغطية احتياجات الفئات الأولي بالرعاية.

وتابعت أن الجهاز المصرفي مهتم وداعم قوي لكافة مبادرات دعم وتمكين الشباب خصوصا وأن هناك بنوك متخصصة تقوم بتمويل المشروعات والبرامج الشبابية المختلفة وبخاصة في مجال ريادة الأعمال.

 

أقل سعر 

سجل أقل  سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر و التنمية الصناعية والأهلي المصري.

 

استقرار الاسعار 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد  في البنوك المصرية والبالغ عددها 38 بنكا .

 

الدولار في بنوك القطاع الخاص 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لاتمية الصادرات الصادرات، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول، المشرق، بلوم، الإسكندرية".

أعلى سعر 


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الجنيه نحو نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع كأعلي سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي


وجاء ثاني أعلي سعر في ميد بنك نحو30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

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