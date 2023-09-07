ضربة قوية من الأخضر..سعر صرف الدولار يرتفع مقارنةً بالروبل الروسي

أرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ،اليوم الخميس، بنسبة 0.12% إلى 98.24 روبل، وانخفض اليورو بنسبة 0.14% إلى 105.32 روبل روسي.

وأرتفعت سوق الأسهم الروسية مع افتتاح تداولات يوم الخميس في بورصة موسكو، حيث ارتفع مؤشر أم أو أي أكس بنسبة 0.07% إلى 3247.9 نقطة، في حين أضاف مؤشر آر تي إس بنسبة 0.24% إلى 1041.04 نقطة، وفقًا لبيانات التداول حتى الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو.

ارتفع مؤشر أم أو أي أكس بنسبة 0.08% إلى 3248.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أر تي أس بنسبة 0.29% إلى 1041.56 نقطة، اعتبارًا من الساعة 10:18 صباحًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.12% عند 98.24 روبل، وانخفض اليورو بنسبة 0.14% عند 105.32 روبل، في حين انخفض اليوان بنسبة 0.08% عند 13.39 روبل اعتبارًا من الساعة 10:18 صباحًا.