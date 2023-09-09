اقتصاد عمان.. مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول الدولي لتكنولوجيا التصديع الهيدروليكي| الثلاثاء

تبدأ يوم الثلاثاء المقبل أعمال مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول الدولي لتكنولوجيا التصديع الهيدروليكي، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر 3 أيام.

ويستعرض المؤتمر والمعرض المصاحب له آخر التقنيات في مجال التصديع الهيدروليكي الحالية والمستقبلية التي ستمكّن قطاع الطاقة من تحقيق نمو متزايد والحفاظ على المرونة من حيث التكلفة وتقليل انبعاثات الكربون.

ويركز المؤتمر على عدة موضوعات من بينها نمو تكنولوجيا التصديع الهيدروليكي والتقنيات الجديدة والرقمية والاستدامة بمشاركة أكثر من 50 متخصصًا في هذا المجال.

ويتضمن المعرض أكثر 20 مؤسسة وشركة تكشف النقاب عن أحدث الابتكارات والمعدات لتكنولوجيا التصديع الهيدروليكي.

يرعى حفل الافتتاح محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.