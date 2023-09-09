بعد الزلزال المدمر.. المغرب يفتح تحقيقًا عن منشور زائف أثار رعب المواطنين

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، السبت، بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقًا؛ لتحديد الجهة التي تقف وراء بث خبر زائف، على شكل صورة أثارت رعب المواطنين عن كارثة جديدة، بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد، الجمعة.

وظهر في الخبر المزيف، أنه تم دعوة المواطنين في عموم المغرب، إلى مغادرة المنازل، مساء السبت؛ تحسبًا لهزات أرضية مرتقبة، تحت عنوان الصحيفة المغربية.

وذكرت صحيفة "هسبريس" أن عددا من عديمي المسؤولية، يواصلون استغلال الهوية البصرية الإلكترونية للصحيفة، في الترويج لأخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، هدفها بث الرعب والذعر في صفوف المواطنين.

وأوضحت أن مروجي هذه الصور، يستغلون الثقة التي تحظى بها الصحيفة؛ لترويج الشائعات، خدمة لأهداف غير معلنة، مؤكدة أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا عبر مصالحها المختصة لتحديد الجهة التي تقف وراء بث الصورة، وتوقيف المتورط أو المتورطين وترتيب الجزاءات.

وناشدت الصحيفة المصالح الأمنية العمل على تحديد من وراء بث الذعر في صفوف المواطنين وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المس بأمن وطمأنينة المواطنين.