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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد ماهر: عمل فني ضخم يرصد نشأة الدولة الأموية واسباب انهيارها

المنتج وليد ماهر
المنتج وليد ماهر

أكد المنتج وليد ماهر أنه بصدد بدء تصوير مسلسل تاريخي بالتعاون مع عدد من نجوم الصف الأول يرصد الفترة التاريخية بمصر فى عهد العصر الأموي .

يتناول تفاصيل دقيقة في هذه الحقبة، مؤكدا أن العمل سيكون بمثابة عمل توثيقي ومرجعي يرصد الصراع الصراع السياسي في التاريخ الإسلامي.

 المنتج وليد ماهر

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وأوضح المنتج وليد ماهر أن العمل يتناول تاريخ الدولة الإسلامية بدءًا من دولة الخلافة مرورًا بالدولة الأموية ويرصد ظروفها ونشأتها وتفرعاتها ثم انهيارها وأسبابها وفقًا لحقائق التاريخ الخاصة بها.


وأعلن المنتج وليد ماهر أنه بصدد الانتهاء من تصوير برنامجين فني واجتماعي بمشاركة مدرب النجوم محمد أبو النجا ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام على إحدي المنصات الالكترونية.

الدولة الاسلامية الدولة الأموية التاريخ الإسلامي محمد ابو النجا دولة الإسلام

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