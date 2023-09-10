عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا

دعوى قضائية من منصة
دعوى قضائية من منصة X ضد ولاية كاليفورنيا

رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.     

 

وقالت منصة X المملوكة للملياردير إيلون ماسك إن القانون يحدد متطلبات الشفافية الجديدة لشركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كيفية مراقبة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتطرف، ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي وكذلك دستور ولاية كاليفورنيا.

 

وفي شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، أوضحت X أن "القصد الحقيقي" للقانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي تجده الولاية غير مقبول، بحسب صحيفة “الجارديان”. 

 

تزعم X أنه من خلال إقرار القانون يمكن لولاية كاليفورنيا أن تجبر الشركات على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا المشحونة سياسيا، وهو "شكل من أشكال التعبير القسري في حد ذاته". 

 

يتطلب القانون المعروف بـ  "AB 587" من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إصدار تقارير نصف سنوية تصف ممارساتها الخاصة بالإشراف على المحتوى، وتوفر بيانات عن عدد المنشورات المرفوضة وكيفية معالجتها.  

 

ويتطلب القانون أيضًا من الشركات تقديم نسخ من شروط الخدمة الخاصة بها، ويؤدي عدم الامتثال إلى مخاطر فرض غرامات مدنية تصل إلى 15 ألف دولار لكل انتهاك في اليوم. 

 

وكان جافن نيوسوم، الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قد وقع على القانون في سبتمبر الماضي، قائلا إن الولاية لن تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر الكراهية والمعلومات المضللة.


وقال جيسي جابرييل، عضو الجمعية العامة ومؤلف مشروع القانون، في بيان حينها: "إذا لم يكن لدى تويتر ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا". 

 

"إن مشروع القانون هو إجراء شفافية يتطلب ببساطة من الشركات أن تكون صريحة بشأن ما إذا كانت تشرف على المحتوى وكيف تقوم بذلك، مضيفا  "إنه لا يتطلب بأي حال من الأحوال أي سياسات محددة للإشراف على المحتوى - ولهذا السبب تم إقراره بدعم قوي من الحزبين". 

منصة X ولاية كاليفورنيا تويتر إيلون ماسك دعوى قضائية انتهاك حقوق حرية التعبير قانون AB 587

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

ترشيحاتنا

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

أوكرانيا.. سماع دوي 5 انفجارات في العاصمة كييف

دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا

كارلوس ساينز نجم فيراري يتعرض لحادث سرقة بالملايين .. ماذا حدث ؟

موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي ضد اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

فرنسا تعلن حصيلة ضحاياها في زلزال المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ