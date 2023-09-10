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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: ردع المخالفين في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

حملة لازالة الاشغالات
حملة لازالة الاشغالات بالاسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع الميناء الشرقية، سعد زغلول ، شامبليون ، الإسكندر الأكبر ، الغرفة التجارية ، الشهداء ، بولانكىز

وأسفرت الحملة عن إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي و28 منتج غذائي منتهي الصلاحية والتحفظ علي 230 حالة إشغال متنوع وتحرير 18 محضرا و8 إنذارات وتحصيل مبلغ 30 ألف جنيه غرامات فورية.

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الصور الأولى لعقار كوم الدكة المنهار وسط الإسكندرية

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت الحملة عن إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 7 محاضر متنوعة وتحرير 10 إنذارات.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شارع سيدي ياقوت والسيد محمد كريم وطريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير 4 إنذارات للمنشآت المخالفة.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية التواصل الدائم الإشغالات انهيار سقف عقار حي المنتزة ثان رؤساء الاحياء

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