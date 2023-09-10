أستراليا: نتمنى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قريبا

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم، عن رغبته في التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن احتمالات التوقيع تبدو أفضل هذا العام من العام المقبل، وذلك بعد تعثر المحادثات في يوليو.

وكانت المناقشات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون شخص، وصلت إلى طريق مسدود، منتصف العام بسبب الخلاف حول السماح بدخول المزيد من المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي وخاصة اللحم البقري.

وفي تصريح له في نيودلهي بالهند على هامش قمة مجموعة العشرين، قال ألبانيزي إنه أثار المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة ويعتزم إثارة الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ألبانيزي وفقا لنص المؤتمر الصحفي الرسمي: "أتمنى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "من الواضح تماماً في ظل الجداول الزمنية القائمة أن احتمالات القيام بذك أكبر بكثير هذا العام مقارنة بالعام المقبل الذي سيشهد إجراء انتخابات".