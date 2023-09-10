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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبار المرأة: أطعمة غنية بفيتامين D.. تمارين أكثر فاعلية لزيادة كثافة العظام.. وأعراض الإصابة بـ السكري

زيادة الجوع.. أعراض
زيادة الجوع.. أعراض الإصابة بـ السكري

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أطعمة غنية بفيتامين D .. تناولها لصحة أسنانك

فيتامين D يلعب دورًا هامًا في صحة الأسنان والعظام، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء.. ومن المصادر الغنية بفيتامين D يمكنك تناول الأطعمة.

تمارين أكثر فاعلية لزيادة كثافة العظام

لزيادة كثافة العظام، هناك بعض التمارين الأكثر فعالية التي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة العظام وزيادة كثافتها.. هذه التمارين تتضمن بحسب ما نشره موقع هيلثي.

السبانخ والكرنب.. 6 أطعمة تعالج هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تتميز بفقدان كثافة العظام وزيادة هشاشتها، وتعد مشكلة شائعة لدى الأشخاص مع التقدم في العمر.. هناك عدة أطعمة يمكن تضمينها في النظام الغذائي لتعزيز صحة العظام والمساعدة في علاج هشاشة العظام.. هذه الأطعمة تشمل:

زيادة الجوع.. أعراض الإصابة بـ السكري

كشف موقع هيلثي عن بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض السكري. 

إليك بعض العلامات الشائعة:

زيادة العطش والجفاف: إذا كنت تشعر بعطش شديد وتحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

الاخبار صدى البلد مجالي المرأة والصحة ​​​​​​​health اخبار المراه

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