مدافع الزمالك السابق: مفيش منافسة على الدوري في الموسم الجديد

يرى تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق صعوبة منافسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لقب الدوري في الموسم الجديد.



وقال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لن ينافس على الدوري في الموسم الجديد في ظل تلك الظروف" .

واختتم: "في ظل الظروف الحالية، من الصعب منافسة الزمالك للأهلي في الموسم الجديد في أي بطولة".

الزمالك يستعد للكونفيدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.