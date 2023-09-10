قافلة طبية مجانية تقدم خدمات الكشف الطبي لـ154 مواطنًا بقرية الحمراوين بالبحر الأحمر

نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية مجانية في قرية الحمراوين، شمال مدينة القصير، ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وشهدت القافلة الطبية المجانية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إجراء الكشوفات الطبية على 154 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والكشف عن الأمراض المبكرة.

من جانبه، أكد اللواء ايهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذه المبادرات الصحية التي تسهم في تعزيز صحة ورفاهية المواطنين.