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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هلع وخوف في المغرب.. رشا مجدي: الزلازل التي تضرب العالم متوقعة |فيديو

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن هناك حالة هلع وخوف في المغرب بعد الزلزال الذي ضرب المغرب بالأمس، خاصة بعد وفاة وإصابة ما يقرب من 2000 شخص.

 

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن الزلازل التي تضرب العالم بداية من زلزال تركيا وسوريا حتى الزلزال الذي حدث في المغرب كان متوقعًا.

 

وتابعت الإعلامية نهاد سمير كان لدينا حالة حون على الزلزال الذي حدث في المغرب، والمشاهد التي رأيناها جميعا كانت صعبة، خاصة أن الزلزال الذي حدث كان قويًا.

 

 

 كارثة الزلزال الذي حدث

وأشارت نهاد سمير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تقديم خالص العزاء للشعب المغربي بعد كارثة الزلزال الذي حدث.

 

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