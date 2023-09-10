لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن زلزال المغرب، حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 7 ريختير المغرب، وبلغ عمقه عشرة كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلومتر من قرية تلات نيعقوب وسط البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 632 متوفي و329 مصابا، الحصيلة ارتفعت فيما بعد.

ووقع ضحايا الزلزال في مناطق الحوز ومركش، وورزازات، وأزيلا وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت، بالتوقيت المحلي للمغرب.

وتعرض عدد كبير من السكان للحظات خوف وهلع من شدة الزلزال، وخرجوا إلى الشوارع في حالة صدمة من الزلزال.

ووصفت وسائل الإعلام المغربية زلزال اليوم بأن أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن.

ونُشرت عدة فيديوهات استغاثية من سكان المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انهارت منازلهم نتيجة للزلزال.

https://www.youtube.com/watch?v=6JGsNAlT4a8