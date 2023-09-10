عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن زلزال المغرب، حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 7 ريختير المغرب، وبلغ عمقه عشرة كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلومتر من قرية تلات نيعقوب وسط البلاد. 

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 632 متوفي و329 مصابا، الحصيلة ارتفعت فيما بعد. 

ووقع ضحايا الزلزال في مناطق الحوز ومركش، وورزازات، وأزيلا وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح السبت، بالتوقيت المحلي للمغرب.

 وتعرض عدد كبير من السكان للحظات خوف وهلع من شدة الزلزال، وخرجوا إلى الشوارع في حالة صدمة من الزلزال. 

ووصفت وسائل الإعلام المغربية زلزال اليوم بأن أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن.

 ونُشرت عدة فيديوهات استغاثية من سكان المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انهارت منازلهم نتيجة للزلزال. 

https://www.youtube.com/watch?v=6JGsNAlT4a8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

ترشيحاتنا

بشري أم فضائي.. روبوت يعثر على جسم غامض في قاع المحيط

إمام عاشور ورضا سليم .. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

اليونان.. مصرع العشرات بسبب الفيضانات واستمرار عمليات البحث عن مفقودين

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سعر الدولار في البنك المركزي 10-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

أجبرني على الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لرضوى الشربيني

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ