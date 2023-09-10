حملة للتفتيش على السلع الغذائية والشهادات الصحية للبقالين بالشيخ زويد



نظم فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، حملة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية، والتفتيش على الشهادات الصحية للبقالين.، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية.





قام أعضاء الحملة بالمرور على محلات بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية السلع المباعة للمواطنين ،من اجل حماية المستهلك .، تحت إشراف الدكتور علي حمدي أبو عالية مدير الإدارة، والدكتور أحمد منصور مدير الطب الوقائي بالإدارة.

وقد تم ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية حيث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واعدام السلع المضبوطة حفاظا على سلامة المواطنين.

وضم فريق العمل كل من: شاهين سليم مراقب أول الإدارة،و أحمد محمد عوض، وعدلي سلمي عودة ،وأحمد محمد سكر ،ومحمود سليمان مسلم و أحمد وجيه، ومحمد مصطفى.