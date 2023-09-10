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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«التعاون الإسلامي» تناشد الدول الأعضاء لتقديم الدعم للمغرب لمواجهة آثار الزلزال

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء الدوليين للإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية على إثر الزلزال المدمر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة المغربية بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفا مئات الضحايا وآلاف المصابين.

وأشاد الأمين العام بالاستجابة والتدابير الفورية التي اتخذها عاهل المملكة المغربية، الملك محمد السادس، لإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الزلزال، مجددا صادق تعازيه ومواساته للمغرب ملكا وحكومة وشعبا وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من لقي حتفه منهم، والعثور على المفقودين، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

التعاون الاسلامي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات المغربية الزلزال

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