اعرف ازى تنضم لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 01:56 م 9/10/2023 1:56:27 PM

تقدم وزارة التنمية المحلية مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك لتمويل المشروعات ومساعدة الشباب ورجال الاعمال في تكبير مشروعهم الخاص .

ويستطيع الراغبين الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة عن طريق التوجة لمكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقر .



المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.

-إيصال مرافق وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر -نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .

-تقديم اوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.

-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد.

التسهيلات التي يقدمها مشروعك

يمنح مشروع ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5 سنوات .

التمويل الذي يتيحة مشروعك للمواطنين

_ الحصول علي تمويل من الف وحتى 2 مليون جنيه حسب الفئات التى يفرضها المشروع.