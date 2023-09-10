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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف ازى تنضم لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية

مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك

تقدم وزارة التنمية المحلية  مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك  لتمويل المشروعات ومساعدة الشباب ورجال الاعمال في تكبير مشروعهم الخاص .

ويستطيع الراغبين الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة عن طريق التوجة لمكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقر .
 

المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى. 

-إيصال مرافق  وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر -نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .

-تقديم اوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.
-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد. 

التسهيلات التي يقدمها مشروعك

يمنح مشروع  ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5 سنوات .

 التمويل الذي يتيحة مشروعك للمواطنين 

_ الحصول علي تمويل من الف وحتى 2 مليون جنيه حسب الفئات التى يفرضها المشروع.

مبادرة مشروعك التنمية المحلية المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك مشروعك

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