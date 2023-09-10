اعرف ازى تنضم لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية

تقدم وزارة التنمية المحلية مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك لتمويل المشروعات ومساعدة الشباب ورجال الاعمال في تكبير مشروعهم الخاص .
ويستطيع الراغبين الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة عن طريق التوجة لمكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقر .
المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك
-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.
-إيصال مرافق وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر -نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .
-تقديم اوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".
-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.
-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد.
التسهيلات التي يقدمها مشروعك
يمنح مشروع ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5 سنوات .
التمويل الذي يتيحة مشروعك للمواطنين
_ الحصول علي تمويل من الف وحتى 2 مليون جنيه حسب الفئات التى يفرضها المشروع.