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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة بمركز شباب مدينة العريش

برنامج تدريبي عن
برنامج تدريبي عن تنظيم الأسرة بسيناء

نظمت وزارة الشباب و الرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة بمركز شباب مدينة العريش ، بمشاركة مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب العريش ،في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، و صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

 

 وقال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن الندوة   ضمن خطة أندية السكان بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن شهر سبتمبر ، بهدف رفع الوعي بقضايا السكان وأثر ذلك على الناحية الاقتصادية، والتوعية بقضايا تنظيم الأسرة، وصحة المراهقين .

كما يهدف  التدريب الذي يقدمه المشروع ، إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا مهمة مثل الصحة الإنجابية ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وقضايا زواج الأطفال وتنظيم الأسرة.

 

تنظيم الاسرة:

وتناول التدريب مفهوم تنظيم الأسرة وتحديد النسل، وعرض فيديو تعريفي عن المشكلات الناتجة عن عدم التطبيق ، بالإضافة إلى أهمية تنظيم الأسرة، وسائل تنظيم الأسرة، مع تمرين تنشيطي، والحمل المبكر والحمل الصحي، ودور الرجل في عملية التنظيم الأسرة، وعرض إحصائياته تنظيم .

كما قامت المدربة سوزانا عماد الدين،  خلال الجلسة التفاعلية بتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة.

 وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وفقرة أسئلة مفتوحة مع المشاركين والمشاركات فى الجلسة التفاعلية حول موضوع تنظيم الأسرة.

وفى نفس السياق، تم عمل نشاط رياضى خاص بتنظيم الاسرة، وتوعية النشء والشباب، بالوسائل الخاصة بتنظيم الاسرة،  ويشمل التدريب والتنفيذ للفئة العمرية من 16 حتي 35 سنة.

 

 

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