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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد إطلاق مبادرة "أنت الحياة" ضمن حياة كريمة

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية بقرى حياة كريمة في برج العرب

 

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم إطلاق مبادرة "انت الحياة" بمركز ومدينة برج العرب القديمة والتي تستمر خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتي 15 سبتمبر الجاري بمدرستي (العقول المستنيرة الثانوية، ومدرسة الرابعة الابتدائية بنات).

 

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية المجتمع بكافة طوائفه واعماره وفئاته المختلفة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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وخلال إطلاق المبادرة؛ قدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة الرائدة والتي تستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن المبادرة تشمل قوافل طبية (مختلف التخصصات) وورش عمل حرفية وأمتحانات فورية (محو الأمية)، وتوعية للسيدات، وفعاليات للأطفال ومسرح، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأرشاد والدعم النفسي والاسري وتشخيص المشكلات السلوكية والنفسية.

وتفقد المحافظ أقسام المبادرة وإلتقى بعدد كبير من المواطنين لبحث شكواهم ومطالبهم، ووجة الشريف رئيس مركز ومدينة برج العرب ببحث شكاوي المواطنين والعمل علي حلها بأسرع وقت، مؤكدا أن المحافظة دائما تفتح أبوابها أمام المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة تسهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، ويتم من خلالها توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، توعية (اجتماعية، وتعليمية، وصحية، ونفسية، ودينية).

وأكد الشريف أن المبادرة تتم بالتعاون بين الجهات المعنية وهي:(وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وجامعة الإسكندرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار)، وغيرها من المؤسسات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ومحمد نبيل مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، واللواء طه زهير رئيس مركز و مدينة برج العرب القديمة، والدكتور محمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة الأسكندرية، وممثلي وزارة الأوقاف، والشباب والرياضة، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

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