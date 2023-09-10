حشيش وبانجو .. القبض على عصابة تتاجر في المخدرات بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام ( 3 أشخاص) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة إسنا .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.