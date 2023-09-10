مصرع فتاة وإصابة سائق إثر إنهيار شرفة منزل بالإسكندرية

لقيت فتاة مصرعها وأصيب سائق تاكسي، إثر إنهيار شرفة الطابق الخامس من عقار، بشارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي شرقي الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي شرق، بإنهيار عقار قديم، صادر له قرار ترميم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بحي شرق، لمتابعة آخر تطورات الواقعة.

كما انتقل ضباط مباحث سيدي جابر رفقة سيارات الإسعاف، إلى العقار محل الواقعة، وتبين مصرع فتاة وإصابة سائق تاكسي أثناء مروره أسفل العقار.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثمان الفتاة إلى المشرحة والسائق المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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