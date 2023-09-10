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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة وإصابة سائق إثر إنهيار شرفة منزل بالإسكندرية

انهيار شرفة منزل
انهيار شرفة منزل

لقيت فتاة مصرعها وأصيب سائق تاكسي، إثر إنهيار شرفة الطابق الخامس من عقار، بشارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي شرقي الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي شرق، بإنهيار عقار قديم، صادر له قرار ترميم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بحي شرق، لمتابعة آخر تطورات الواقعة.

كما انتقل ضباط مباحث سيدي جابر رفقة سيارات الإسعاف، إلى العقار محل الواقعة، وتبين مصرع فتاة وإصابة سائق تاكسي أثناء مروره أسفل العقار.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثمان الفتاة إلى المشرحة والسائق المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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اصابة سائق الطابق الخامس انهيار عقار سائق تاكسي انهيار شرفة منزل

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