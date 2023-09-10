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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل .. العاهل المغربي يعقد اجتماعا طارئا بعد كارثة الزلزال المدمر

العاهل المغربي
العاهل المغربي

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيعقد اجتماعا طارئا للحكومة بعد كارثة الزلزال المدمر في المغرب.

وعلى جانب آخر، كان قد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عدة توجيهات بعد الزلزال المدمر الذي وقع أمس.

جاء ذلك خلال ﺗرأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس برفقة وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر اﻟﺣﺳن، ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المدمر.

وأمر ملك المغرب بتزويد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن.

كما وجه بفتح حساب ﺧﺎص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف  ﺗﻠﻘﻲ المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.

ووجه الملك محمد السادس بتشكيل لجنة وزارية لوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أسرع وقت.

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