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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تقديمه لأوراق الترشح بالنادي

صدى البلد

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هجوما حدث من بعض أعضاء نادي الزمالك، على خالد لطيف، في أثناء تواجده في النادي لتقديم أوراق ترشح بالانتخابات المقبلة.

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك: “هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تواجده في النادي لتقديم أوراق الترشح”.

وتقدم خالد لطيف بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع والأخير من استلام أوراق المرشحين.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات الزمالك، أُغلق في السادسة من مساء اليوم الأحد، على أن تبدأ الانتخابات يوم 20 أكتوبر المقبل.

خالد لطيف انتخابات الزمالك امين صندوق النتخابات نادي الزمالك

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