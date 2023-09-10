6 منهم مصريون.. شوبير يعلن أسماء حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن أسماء حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محمود البنا، وأمين عمر، ومحمد معروف، وأحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال، ومحمود عاشور، تم اختيارهم ضمن حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير 2024، في كوت ديفوار، أطيب التمنيات بالتوفيق”.

وتأهل منتخب موزمبيق إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وذلك بفوزه على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد موزمبيق لـ 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة، فيما تجمد رصيد بنين عند 5 نقاط في المركز الثالث.