متحدث الرئاسة: نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية محور لقاءات السيسي بقمة العشرين

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن سلسلة اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من زعماء وقادة دول العالم، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند، موضحا أن سياسة مصر الخارجية، ثابتة، وقائمة على التعاون من أجل البناء.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة "صدى البلد، أن هذه اللقاءات تميزت بتنوعها، واشتملت على لقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى لقاءات مع رؤساء المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، والمستشار الألماني، وشملت أيضًا مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن هذه اللقاءات، تمحورت حول ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تشجع على التعاون البناء، وتعزز التعاون بين الدول، لافتا إلى أهمية العلاقات المتجذرة والممتدة والمتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العلاقات مع ألمانيا وفرنسا.

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن اللقاءات، شملت نقاشًا حول تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، مثل “التصنيع، ونقل التكنولوجيا، ومشروعات النقل، بالإضافة إلى بناء القدرات الصناعية لمصر”، كما تمت مناقشة القضايا الإقليمية والأزمة الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي لدول العالم، وتأثير الأزمة على الأمن الغذائي وصادرات الحبوب.

ونوه بأن مصر أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات استراتيجية وفورية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.