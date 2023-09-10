العاصفة دانيال تدخل مصر في هذا التوقيت.. اعرف آثارها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو فريق الإعلام في هيئة الأرصاد الجوية، عن تأثير العاصفة دانيال على السواحل الليبية، وما إذا كانت ستؤثر على مصر.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن العاصفة دانيال ستهدأ في ليبيا، يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تبدأ في التأثير على مصر، في نفس اليوم.

وأشارت إلى أنه سيترافق مع دخول العاصفة دانيال إلى مصر، منخفض جوي، يتراوح تأثيره بين الخفيف والمتوسط في درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة في نشاط حركة الرياح.

وأكدت أن حركة الرياح ستزيد في الصحراء الغربية، وستكون مصحوبة بالرمال والأتربة، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتحسن الوضع تدريجيًا في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحتى نهاية هذا الأسبوع.