منتخب شابات اليد يكتسح الجزائر في أمم أفريقيا ويحسم تأهله لبطولة العالم

حسم منتخب مصر لشابات اليد مواليد 2004 تأهله لبطولة العالم بعدما حقق فوزا سهلا علي نظيره الجزائري بنتيجة 32-19 في المواجهة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة افريقيا للشابات لكرة اليد و التى تستضيفها تونس حاليًا خلال الفترة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري.

ويأتي تأهل منتخب شابات مصر لبطولة العالم تتويجا للعروض القوية التي يقدمها الفراعنة في بطولة افريقيا بتحقيق الفوز الثالث بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مالى بنتيجة 64/15 في الجولة الأولي واكتسح بعدها منتخب مدغشقر بنتيجة 54 - 10 في الجولة الثانية.

ويلعب منتخبنا الوطني المصرى للشابات ضمن المجموعة الثانية و التى تضم منتخب مصر و تونس و الجزائر و مدغشقر و مالى.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.

و تضم قائمة منتخب مصر بالبطولة كل من : جهاد وائل - سارة علوي - لبنى اشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك احمد - جود احمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين اسامة - نوال احمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة ابراهيم .

ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى و عبده عبد الوهاب المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للإناث و محمد فرغلى المدير الفنى للفريق الوطني و شريف الشامي المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمي و حازم حامد محلل أداء و منة الله محمد إدارية و الدكتورة ماهيتاب محمد إخصائية علاج طبيعي.