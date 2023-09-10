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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خاص|جمع التوكيلات .. تفاصيل حملة المصريين الأحرار لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان

كشف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن حملة الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

وقال “خليل” فى حوار لـ"صدى البلد"، إن الجزء الاول من الحملة المرحلة التمهيدية فالهيئة العليا للانتخابات لم تعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن ولم يقم الرئيس السيسي بالإعلان عن الترشح أيضا فالمرحلة التمهيدية قمنا فيها بالإعلان عن أن الرئيس السيسي هو مرشح الحزب بالإضافة إلى عمل حملة دعائية عن طريق توزيع بانرات مضيئة في أغلب محافظات الجمهورية لها وجاهة معينة ثم قمنا بتكوين الحملة التي ستكون حزبية شعبية والمقصود بها هو فتح باب الحملة للشعب المصري باكملة للإنضمام لحملة ترشح الرئيس فى انتخابات الرئاسية.

وأضاف الدكتور عصام خليل، أن الحزب قام ايضا بإعداد دورات تدريبية لأعضاء الحملة لكون الحزب قام بتقسيمهم جزءا لوجستيا وجزءا آخر سيقوم بمتابعة الانتخابات في اللجان بالداخل والخارج وسيتم تدريبه على كيفية تحمل الضغوط وفن الإقناع والتعامل مع المواطنين، وجزء آخر من الحملة يقوم برصد الشائعات والحملات الممنهجة على الرئيس وبعد فتح باب الترشح سوف نقوم بالرد على جميع المشككين سواء من المرشحين أو غيرهم الحجة بالحجة عن طريق دعوة الذي يدعي أنه يفهم ولديه خبرة في الاقتصاد وناتئ بخبير اقتصادي من الحزب لعقد مناظرة بينهم أمام الجميع سواء عن طريق القنوات الفضائية أو غيرها  وهذا هو الجزء الأول من الحملة.

جمع توكيلات المواطنين لدعم الرئيس السيسى

وأشار الدكتور عصام خليل الى أنه بعد إعلان الرئيس السيسي الترشح لإنتخابات الرئاسة سوف يتم البدء في الجزء الثاني من الحملة وهو جمع التوكيلات من المواطنين لدعم الرئيس السيسي من أجل استكمال إنجازاته ومشروعاته القومية بالبلاد وبعد ذلك سيتم تقديمها للمستشار القانوني للرئيس.

الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان
الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان
الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان
الترشح للانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي العليا للانتخابات القنوات الفضائية المرحلة التمهيدية حزب المصريين الاحرار

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