فيتنام والولايات المتحدة تحسنان العلاقات لمواجهة الصين

رفعت فيتنام علاقتها مع الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، مما أدى إلى التقريب بين الأعداء السابقين في مواجهة عدوانية بكين المتزايدة، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز.

وقعت الولايات المتحدة شراكة استراتيجية شاملة مع فيتنام يوم الأحد بعد وصول الرئيس جو بايدن إلى هانوي قادما من نيودلهي حيث حضر قمة مجموعة العشرين.

قال نجوين فو ترونج، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، إن شراكته مع الولايات المتحدة نمت "قفزات هائلة". ووصف بايدن فيتنام بأنها "قوة حاسمة في العالم ورائدة في هذه المنطقة الحيوية".

وصل بايدن إلى فيتنام بعد قمة مجموعة العشرين حيث توصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى تنازلات بشأن إدانتهم للغزو الروسي لأوكرانيا في البيان المشترك للكتلة. تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها مناشدة الجنوب العالمي لبناء إجماع عالمي ضد روسيا.

كما تنظر الولايات المتحدة إلى البلدان النامية في آسيا باعتبارها ذات أهمية حاسمة في مواجهة قوة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعتبر فيتنام دولة على خط المواجهة تواجه طموحات الصين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي، حيث قدمت بكين مطالبات بالسيادة على بحر الصين الجنوبي مما أثار قلق العديد من جيرانها.

في مؤتمر صحفي في هانوي في وقت متأخر من يوم الأحد، قال بايدن إن "المشكلة الاقتصادية الصعبة" التي تواجهها الصين تجعل من غير المرجح أن تغزو تايوان. وأضاف: "ربما لا تتمتع بنفس القدرة التي كانت تتمتع بها من قبل".

تغيب بايدن عن قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في جاكرتا قبل اجتماع مجموعة العشرين لصالح رحلة إلى فيتنام، في محاولة لإظهار الأهمية التي توليها واشنطن لعلاقتها مع هانوي.

تتضمن الاتفاقية شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وفيتنام في مجال الرقائق "لدعم سلاسل توريد أشباه الموصلات المرنة للصناعة والمستهلكين والعمال في الولايات المتحدة"، وفقًا لبيان البيت الأبيض. وقال البيان إن الصفقة ستساعد في توسيع قدرة فيتنام في مجال أشباه الموصلات لدعم الأعمال التجارية الأمريكية.

منذ تسعينيات القرن العشرين، انتقلت فيتنام من السيطرة الاقتصادية المركزية إلى نموذج أكثر انفتاحا، وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها. وكان الاقتصاد الأسرع نموا في آسيا العام الماضي.

من المتوقع أن تحضر شركات التكنولوجيا والتصنيع الأمريكية الكبرى، بما في ذلك مجموعات أشباه الموصلات، اجتماع عمل يوم الاثنين حيث تسعى فيتنام إلى المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة وغيرها من الاستثمارات من الولايات المتحدة.