أحمد موسى: مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة تعرض للتشكيك



أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك محاولات مستمرة للتشكيك في مشروعات التنمية التي تقوم بها مصر، مشيراً إلى أن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة تعرض لهذا التشكيك.

وأشار موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية وهدف واضحين من إقامة مشروع القطار الكهربائي السريع فائق السرعة، حيث تسعى لتعزيز حركة التجارة العالمية.

وأوضح موسى أن مصر تعتبر مركزًا حيويًا لحركة التجارة العالمية، ومشروعاتها تسهم في تحقيق أهداف كبيرة منها زيادة الحركة في قناة السويس، وتعزيز أمان الممر الملاحي.

وشدد على أن مشروعات الدولة تخدم مصلحة الشعب المصري، وأنها تمثل نتيجة تفكير استراتيجي طويل الأمد