بسمة وهبة: دعوة مصر من الهند للمشاركة في قمة العشرين شرف لبلدنا

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه سافرت إلى نيودلهي عاصمة الهند لتغطية قمة مجموعة العشرين، موضحةً: "هي قمة الكبار، وهو شرف لبلدنا، وكل الدول الموجودة في هذه القمة من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم".



وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "رأيت مصر بعيون الهند، وكان عندي مجموعة من الأسئلة عن اختيار هند لمصر من اجل حضور القمة .. بعيدا عن التحليلات والتفسيرات والأحاديث الدبلوماسية، قررت أن أذهب إلى الهند بنفيس لمعرفة الإجابات على أرض الواقع".



وتابعت: "كنت عاوزة أعرف سر اختيار رجال الأعمال الهنود الكبار مصر للاستثمار فيها استثمارات ضخمة، فنحن لدينا استثمارات بالمليارات في مصر من رجال الأعمال بالهند، وقرروا زيادتها رغم الأزمة العالمية".