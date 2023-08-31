بسمة وهبة تشيد بمسلسل سفاح الجيزة: نرفع له القبعة| فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مسلسل سفاح الجيزة من أكثر تريندات السوشيال ميديا تداولا، موضحةً: "اتفرجت عليه من كتر كلام الناس عنه، ولما اتفرجت حسيت بخوف وانبهار بالأداء والتصوير والموسيقى".

مخرج مسلسل سفاح الجيزة مصري

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور: "هذا العمل الفني الذي لم نرَ منه إلا حلقتين فقط يُرفع له القبعة، وأنا سعيدة بأن المخرج شاب مصري قدم عملا مبدعا فنيا من كل النواحي" وهو المخرج هادي الباجوري.

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.