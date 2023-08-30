هادي الباجوري: مسلسل سفاح الجيزة 8 حلقات.. والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية

قال المخرج هادي الباجوري مخرج مسلسل سفاح الجيزة إن فكرة المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية كما ان هذه القصة مستوحاه، مضيفا أنه وصل للحبكة الدرامية المختلفة لاستهداف مشاهدة اكثر من الجمهور ولكنه ليس فيلم تسجيلى ولكنه مسلسل درامي يثير أعجاب الجمهور.



وأكد الباجوري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور تقديم الإعلامية بسمة وهبة أن فكرة المسلسل مستوحاة من أحداث مختلفة، واختياره لاسم المسلسل يجب أن يكون تشويقي، والمسلسل له رجع صدي ممتاز من الجمهور.

مسلسل سفاح الجيزة 8 حلقات فقط

وأضاف مخرج مسلسل سفاح الجيزة أن مسلسل له خطوط درامية كثيرة وأحداث مختلفة، منوها بأن المسلسل ٨ حلقات فقط، مضيفا أن الخلفية الموسيقية للموال فى المسلسل فكرة متميزة وجديدة والتى توصف شخصية السفاح وموسيقي الموال في المسلسل هي الحالة النفسية التي يعيشها السفاح.