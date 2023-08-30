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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينتحل شخصيات كثيرة| مؤلف مسلسل سفاح الجيزة: طفولته كانت غير طبيعية

مسلسل سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة

قال محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أن الضجة الإعلامية الكبيرة حيث نشرت في الجرائد مضيفا أنه لا يوجد في مثر نوعية السفاح الذي يخطط للقتل لمدة سنوات طويلة ، كما أنه شخصية السفاح تنتحل شخصيات متعددة أخري فهو شخص يمتاز  بالعبقرية في الجريمة.


وأكد العزب خلال مداخله هاتفية للاعلامية بسمة وهبة ببرنامج ٩٠ دقيقة  المذاع على فضائية المحور أنه بدأ العمل على هذه الجريمة بشكل أستقصائي بدأ التحدث مع أطباء نفسيين ورجال المباحث والمحامين وأستطلع تحريات النيابة وجمع معلومات عن هذا السفاح وكيف أن هذا الرجل فعل مثل هذه الجرائم البشعة والتفنن في القتل.

السفاح  يتصف بالمراوغة والتلاعب

وأضاف مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أنه هذا الرجل لا يتحدث بصيغة واحدة فمرات يعترف بقتل الأشخاص  بالسم ومرات بالخنق فهو شخص مراوغ طوال الوقت، مضيفا أنه لا يأخذ في المسلسل شخصية بذاتها او ضحايا بعينها ولكن تم استقطاب الخطوط العريضة سواء لسفاح الجيزة او غيره ولهؤلاء الضحايا او غيرهم، للوصول إلى عمل درامي خالص، وهو مستوحي من قصة حقيقية ولكن هناك تدخل درامي كبير.

 

وتابع محمد صلاح العزب أنه تقابل مع أطباء نفسيين محللين كل جزء في شخصية السفاح سواء طريقة مشيه، علاقته بوالدته، أسلوبة وهو يؤدي الجريمة مكتشفا أن السفاح ترجع إلى أن طفولته مع والدته تكون طفوله غير طبيعية تماما مما يؤدي به الى الأنتحال لشخصيات متعددة.

مؤلف مسلسل سفاح الجيزة شخصية السفاح الجريمة الأنتحال السفاح الجرائم البشعة

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