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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو تكاليف الدراسة غالية .. اعرف ازاي تقسط المصروفات الدراسية والكتب

تعاملات بنكية-صورة
تعاملات بنكية-صورة أرشيفية

يستهدف بنك قطر الوطني الأهلي QNB تنويع منتجاته المصرفية ، حيث يستهدف شرائح جديدة من العملاء الراغبين في الحصول علي قروض التعليم من البنوك المختلفة مع اقتراب موسم الدراسة، وذلك وسط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية، لتقديم تسهيلات بنكية  وقروض ميسرة لأكبر قدر ممكن من العملاء.

ويقدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB قرض التعليم ليتماشى مع توقعات و تطلعات العملاء العلمية ولإسرهم، سواء كانوا يريدوا تعليماً أفضل لأولادهم أو الإستثمار في مستقبلهم المهني عن طريق الحصول على درجات علمية عليا مختلفة، و ذلك بنسبة تمويل تصل إلى ٩٥ ٪ من المصاريف الدراسية والكتب.


و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم من بنك قطر الوطني الأهلي QNB الأهلي، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

 

قرض التعليم من بنك QNB الأهلي


- تعلم الآن وإدفع لاحقاً.

- يغطي القرض تمويل مصاريف الدورات التعليمية، الدبلومات، الماجستير المصغر في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، الماجستير، الدكتوراه، الجامعة أو المدرسة. 

- تمويل يصل إلى ٩٥ ٪ من المصاريف الدراسية والكتب. 

- تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض. 

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض.


مميزات قرض التعليم


- مدة القرض تصل إلى ٤٨ شهر. 

- قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ جم. 

- متوفر بالجنيه المصري فقط. 

- متوفر للمصريين فقط. 

- متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي
السن لا يقل عن ٢١ سنة :  ولا يزيد عن ٦٠ سنة عند نهاية مدة القرض.

قطر الوطني عملاء البنوك منتجات مصرفية مصاريف المدارس البنوك

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