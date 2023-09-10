مختار نوح: أيمن نور عراب أحمد طنطاوي في انتخابات الرئاسة المقبلة

‏قال المفكر مختار نوح المتخصص في الشأن الإسلامي، انه كان يستبعد حصول أحمد طنطاوي على التوكيلات اللازمة دستوريا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وحتى وإن حصل عليها فهو كان قد بدأ بداية تعلن عن النتيجة قبل أن تظهر وكانت بداية خطأ جدا وهذه البداية لم تنفعه.

وأوضح، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، ان أحمد طنطاوي اقتبس جزء من بدايته من أيمن نور في جلسته الخاصة معه في لبنان لأن أيمن نور هو من نصحه ببعض الحركات التي تثير تعاطف الناس على سبيل المثال منها افتعال انه تم الاعتداء عليه، وأيمن نور كان قد لجأ إلى مثل هذه الأمور من قبل، مؤكدا أن أيمن نور هو عراب أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأحمد طنطاوي قد سلك الطريق الخطأ من أول لقاءه مع أيمن نور.

‏وأضاف ان جميلة إسماعيل تسعى للترشح للانتخابات الرئاسية وتحاول أن تكون أول امرأة تدخل هذه المنافسة.