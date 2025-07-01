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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عصام السيد يبدأ تصوير فيلم ابن مين فيهم أمام ليلى علوي

أحمد السيد
أحمد السيد
أحمد البهى

بدأ الفنان أحمد عصام السيد تصوير فيلم ابن مين فيهم أمام ليلى علوي وبيومي فؤاد، الفيلم من إنتاج ڤوكس ستوديوز، وتأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ينتمي الفيلم لنوعية الكوميديا الاجتماعية، ويدور حول رحلة طريفة ومليئة بالمفارقات يقودها “رشدي” (بيومي فؤاد) في محاولة للعثور على ابنه وسط فوضى حياته، لتظهر المحامية الصارمة “ماجدة” (ليلى علوي) وتقلب الموازين.

ويقدّم أحمد عصام السيد خلال الفيلم أحد أدواره اللافتة التي تجمع بين خفة الظل والحضور الفني، ضمن قصة تطرح تساؤلات عن العلاقات والمسؤولية بشكل جديد ومختلف.

ويأتي هذا العمل ليتوّج خطوات أحمد المتسارعة في عالم الفن، بعد تألقه في موسم رمضان 2025 بمسلسل عايشة الدور أمام دنيا سمير غانم، وفيلم سيكو سيكو الذي احتل صدارة الإيرادات في موسم أفلام العيد، وفيلم آل شنب.

شارك أحمد عصام السيد في مسلسل كتالوج إنتاج نتفليكس والمنتظر عرضه في 17 يوليو، ويشارك حاليًا في فيلمين جديدين هما أحلام السلطان المنسي والشاطر.

أحمد عصام السيد الفنان أحمد عصام السيد ابن مين فيهم

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