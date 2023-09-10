في حادثة غامضة.. شقيق ضحايا مصنع الغربية: أخويا والبهايم ماتوا على الفور

‏قال أسامة عبد العاطي شقيق ضحايا مصنع الغربية، أن شقيقه يعمل سائق "توكتوك" وأثناء عمله وجد بعض المخلفات تشبه الأسمنت فقرر أن يأخذ بعض منها لإصلاح الحائط في "الزريبة".

وأوضح، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، انه دخل الى الزريبة وقامت زوجته بتجهيز بعض الماء لتجهيز الأسمنت وبعدما وضع هذه المادة في الماء صدرت رائحة غريبة أدت إلى وفاة المواشي وبعد استنشاقه للرائحة أيضا سقط وتوفى على الفور وحاولت زوجته مساعدة لكنها استنشقت أيضا الرائحة وسقطت، مضيفا أن شقيقه الثالث عندما استمع إلى صوت الصراخ دخل لمساعدتهم لكنه استنشق أيضا الرائحة وسقط وشقيقهم الرابع حاول المساعدة وحدث معه نفس الأمر حتى وصل الأمر إلى الجيران.

‏ونوه أن في النهاية قد وصل عدد المصابين إلى 11 مصاب و2 وفيات، وحتى الآن لا يعرفون نوع هذه المخلفات ومكان تواجدها داخل البلدة ومن أين حصل عليها.