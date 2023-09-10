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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من المتحدث باسم الحكومة المغربية بشأن الزلزال المدمر

صدى البلد

قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفي بايتاس، اليوم الأحد، إنه تم تعبئة أكثر من 1000 طبيب في المناطق المنكوبة من الزلزال، مضيفا أنهم وافقوا على عروض مساعدة 4 دول بعد حدوث الزلزال، بينها بريطانيا وإسبانيا.

وفي هذا الصدد، قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، إن طائرتين من إسبانيا تقلان فريقا من 90 مسعفا لدعم المغرب في عمليات البحث والإنقاذ وصلا بالفعل إلي المناطق المنكوبة من الزلزال.

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة اليوم، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت البلاد إثر الزلزال المدمر. مؤكدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

وقد شهدت المغرب ليلة السبت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية، في قرية "إغيل" بإقليم الحوز، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين. 

وعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

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